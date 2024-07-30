10 yıl sonra acı veda

Beyin kanaması geçirdikten sonra 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık'ın 76 yaşında vefat ettiği bildirildi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Işık, Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir evinde tedavi görüyordu. Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu beyin kanaması sonucu 10 yıldır komadaydı. Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Işık ailesinden edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından ise ünlü ismin naaşı Ankara'ya götürülecek. Işık'ın naaşının çarşamba günü Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.