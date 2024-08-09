  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık

Denizde sarılıp öpmeye doyamadı

Tatil yapmak için İzmir’in Çeşme sahillerini tercih eden ünlüler kervanına Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger de katıldı. Sempatik çiftin mutluluk dolu görüntüleri, plajdaki herkesi hayran bıraktı

ERCAN AKGÜN
Denizde sarılıp öpmeye doyamadı

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 2 ay önce evlendiği eşi Cihan Ayger ile Çeşme'de tatilin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı. Balayı tatilinden döndükten sonra ilk kez birlikte görüntülenen çiçeği burnunda çift, Alaçatı'daki bir beachte denize girdi.

'AMAN NAZAR DEĞMESİN'

Denize girerken, her fırsatta eşine sarılan ve öpmelere doyamayan Ayger, aşkını uluorta göstermekten çekinmedi. Mutluluğu yüzünden okunan Merve Dizdar ise eşinin sarılmalarını karşılıksız bırakmadı.

Suyun içinde kaldıkları süre boyunca öpüşüp koklaşan, romantik anlar sergileyen çift, şezlonga gidene kadar kumrular gibi birbirlerini bırakmadı. Ünlü çiftin mutluluğuna tanıklık edenler ise "Hep böyle mutlu olsunlar. Aman nazar değmesin" demekten kendilerini alamadılar.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA