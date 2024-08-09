Denizde sarılıp öpmeye doyamadı

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 2 ay önce evlendiği eşi Cihan Ayger ile Çeşme'de tatilin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı. Balayı tatilinden döndükten sonra ilk kez birlikte görüntülenen çiçeği burnunda çift, Alaçatı'daki bir beachte denize girdi.

'AMAN NAZAR DEĞMESİN'

Denize girerken, her fırsatta eşine sarılan ve öpmelere doyamayan Ayger, aşkını uluorta göstermekten çekinmedi. Mutluluğu yüzünden okunan Merve Dizdar ise eşinin sarılmalarını karşılıksız bırakmadı.

Suyun içinde kaldıkları süre boyunca öpüşüp koklaşan, romantik anlar sergileyen çift, şezlonga gidene kadar kumrular gibi birbirlerini bırakmadı. Ünlü çiftin mutluluğuna tanıklık edenler ise "Hep böyle mutlu olsunlar. Aman nazar değmesin" demekten kendilerini alamadılar.