İki Derya’nın tavla kapışması

Mutfak Bahane'nin sunucusu Derya Taşbaşı, tatil için İzmir'in Çeşme ilçesini tercih etti. Taşbaşı'nın yanında ablası Esra Teper ve arkadaşı Derya Erdem vardı. Çeşme'yi çok iyi bilmeyen güzel sunucu, Türkiye eski güzellerinden olan ve sağlık turizmiyle ilgilenen yakın arkadaşı Derya Erdem'in daveti üzerine geldiğini söyledi. Çeşme'de kaldığı kısıtlı sürede her gün farklı bir beache gidip sevdikleriyle vakit geçiren Taşbaşı, görev aldığı programın temposuna hazır olabilmek için de enerji depoladı.

'MEKAN FARK ETMİYOR'

Bir hafta boyunca kendisine rehberlik yapan 15 yıllık dostu Derya Erdem ile her buluştuklarında mutlaka tavla oynadıklarını belirten sempatik sunucu, "Bizim için mekan ve zaman fark etmiyor. Sokakta da olsak en lüks otelde de olsak o tavla mutlaka oynanır" dedi. İki güzel karşılıklı zar atarken ablası Esra Hanım ve Derya Taşbaşı'nın köpeği de onları izledi. 2 yıldır atv'de sunuculuk yapan ve öncesinde de dizi filmlerde rol alan Taşbaşı, oyunculuğu çok özlediğini ancak çevresindeki insanların "Sunucudan oyuncu olmaz yorumları yüzünden kafasının karıştığını dile getirdi. Fırsat olursa kendi tarzına uygun bir dizide tekrar rol alabileceğinin de sinyalini verdi.