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Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı

HABER MERKEZİ
Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı

ŞARKICI Ebru Gündeş (49), geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuştu. Gündeş, Antalya sahnesinde fenalaşarak kulise gitti. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek sahneden ayrılan Gündeş geri dönemedi.

Kalan 4 şarkıyı vokalistleri söyledi. Konserine devam edemeyen ünlü şarkıcının, sahnedeyken tansiyon sorunu yaşadığı öğrenildi. Gelen haberlere göre Ebru Gündeş'in şu an sağlık durumu normale döndü. Sevilen şarkıcıdan yaşanan durumla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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