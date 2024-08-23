Yapay zekalı dolandırıcı uyarısı

Yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanların hedefi yine ünlü sunucu Esra Erol oldu. Geçtiğimiz aylarda Erol'un adını ve imajını kullanarak gerçekçi bir video hazırlanmış, Erol da bu konuda takipçilerini uyarmıştı. Güzel sunucu, kendi görüntüsü kullanılarak ürün satışı yapan bir videoyu takipçileriyle paylaşarak yine uyarıda bulundu.

"CİDDİYE ALMAYIN"

Başarılı sunucu Esra Erol, yaptığı paylaşımda, "Özellikle yaşlılarımızı hedef alan bu gibi sahte reklamlara itibar etmeyiniz. Adımın ve fotoğraflarımın kullanılarak yapılan haber gerçek dışıdır. Güvenilir kişilerin isimleri ve görselleri dolandırıcılar tarafından kullanılarak halkımız kandırılmaktadır. Lütfen bu tür haberleri ciddiye ve dikkate almayın. Polis ve savcılarımız gerekli işlemleri yapacak, suçluların en kısa sürede cezalandırılacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.