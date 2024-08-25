Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner’e damga vurdu

ATV'NİN eşsiz, rakipsiz, müstesna bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta insanımızın önüne yeni bir rol model, gizli bir kahraman çıkartıyor. Geçen hafta Türkiye'nin en genç şirket sahibi, Teknofest kuşağının yıldızı Mehmet Ensar Çalışan hepimizi büyülemiş, gelecekle ilgili umutlarımızı yeşertmişti. Bu hafta da Diyarbakırlı tıp fakültesi öğrencisi İsa Tarim hem sempatik tavırları hem bilgileriyle harmanlandığı müthiş isabetli analizleri hem de ailesiyle ilgili anlattığı komik hikayelerle yıldızlaştı. Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacı İsa Tarim'e gülümseyerek "Şov yapıyorsun" dedi.