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Limak Filarmoni sahnede büyüledi

Filarmoni Orkestrası, Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferindeki konserinde Orkestra Şefi Beatrice Venezi yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip soprano Kristine Opolais binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

HABER MERKEZİ
Limak Filarmoni sahnede büyüledi
Bodrum Antik Tiyatrosu, önceki akşam özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, özenle seçilmiş eserlerden oluşan repertuarı ile Anadolu'nun en eski tiyatrolarından olan ve tarihi dokusuyla büyüleyen Bodrum Antik Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıktı. Dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan orkestra, 2 saatten fazla süren konserde, muhteşem performansı ve geniş repertuarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliği iş, sanat ve medya dünyasından pek çok kişi izledi. Konserde Limak Filarmoni Orkestrası'na dünyanın önemli sahnelerinde başrol söyleyen ve aynı zamanda Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen ünlü tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais eşlik etti. Orkestra Şefliğini Beatrice Venezi'nin yaptığı "Limak Filarmoni Orkestrası Operanın Yıldızlarıyla Yaz Konseri"nde bilet satışından elde edilen gelir, Limak Vakfı'nın "Global Engineer Girls Türkiye" programından faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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