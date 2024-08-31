atv ekranlarında hasret bitiyor

Uzun bir yaz tatilinin ardından en çok izlenen gündüz kuşağı programının sunucusu Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da "Esra Erol'da" bulmaya devam edecek.

2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert başlıyor. Pazartesi günü saat 16.00'da Esra Erol'da programı kaldığı yerden devam edecek.