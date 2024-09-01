Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladılar

İzmir'de sahne alan başarılı şarkıcı Buray, muhteşem performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin sonlarına doğru elinde Türk bayrağıyla "Memleketim" şarkısını binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendiren Buray, Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum" diyerek duygularını ifade etti.

GENÇLER AKIN ETTİ

Muğla Fethiye'deki etkinlikler kapsamında yüzlerce kişi ellerinde meşale ve Türk bayrakları ile yürüdü. Fener alayının ardından Fethiye Beşkaza Meydan'ında Adamlar grubu sahne aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde 'Adamlar' grubu sevilen şarkıları kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran gençler ve müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, müzikseverlerden büyük alkış aldı. Fethiye'de sahne alan bir başka isim de Özcan Deniz'di. 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konser boyunca hareketli şarkılarını seslendirip sevenlerini bol bol oynattı.

BERABER SÖYLEDİLER

Çağdaş halk müziğinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Selda Bağcan ise, Bodrum Antik Tiyatro'daydı. Bağcan, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle birlikte seslendirdi. Muhteşem bir ambiyansta ellerde Türk Bayrağı ile "İzmir Marşı'nı" söyleyen Selda Bağcan, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi. Manisa Turgutlu'da Dj Burak Zengin ile başlayan, Cem Belevi konseriyle devam eden kutlamalar ise vatandaşlardan tam not aldı.