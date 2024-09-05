Ata’ya taş uzaktan gelmedi

DENİZ tutkusuyla tanınan ve yılın yarısını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer, bu sevdasını sosyal medyada hesabından da sık sık paylaşıyor. Ancak ünlü komedyen Demirer, son olarak deniz altından bulduğu ilginç bir taşı takipçileriyle paylaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Demirer, taşın özellikleri hakkında bilgi almak istediğini söylemesine ilk tepki kış aylarında yaşadığı Urla'da dekoratif taş malzemeleri satan bir şirketin yöneticisinden geldi.

Mevsel Peyzaj firmasının müdürü Uğur Işık, depolarına Ata Demirer'i davet ederek, 'Sevgili Ata bu taşın adı Rainbow. Bizde 20 şer kiloluk torbalar halinde ya da tonaj olarak satılıyor. Kilosu da 15 lira, eğer firmamıza gelirsen, daha çok ilginizi çekecek doğal taşlar mekanımızda bulunuyor. Kendisini bekliyoruz' dedi.