Efkan annesini ilk kez gördü

Aydın Çine'de esnaflık yapan Efkan Erdoğan, üç hafta öncesine kadar hiçbir şeyden habersiz şekilde yaşamını sürdürürken babasıyla yaşadığı tartışma sonrası hayatının şokunu yaşadı. Babası bildiği Kadir Erdoğan tartışma sırasında öfkeyle Efkan'a biyolojik ailesi olmadıklarını ve kendisini 20 günlükken evlatlık aldıklarını söyledi. Bunun üzerine gerçek ailesinin peşine düşen Erdoğan, atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu.

Elvaniye Oral yıllar önce oğlunu bırakmak zorunda kaldığını söyledi

ÖNCE TELEFONLA BAĞLANDI

Erdoğan'ı ekranda gören Erzurum'da yaşayan Elvaniye Oral telefonla programa bağlanıp Efkan'ı sesinden tanıdığını ve kendisinin oğlu olduğunu söyledi. Efkan Erdoğan, programa katılan annesiyle 24 yıl sonra buluştu. Annesine sarılıp gözyaşı döken Efkan, babası ve ağabeyinin fotoğraflarını da ilk kez gördü.

Ailesinin itirafı üzerine Efkan Erdoğan, biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'da programına katıldı.

'YAVRUM SENİ BENDEN KOPARDILAR'

OĞLUNA 24 yıl sonra kavuşan anne Elvaniye Oral, Efkan'ı evlatlık vermek zorunda kaldığını belirterek, "Annesi onu atmadı. Babam bize bakmıyordu. O gece alıp götürdüler. Seni benden kopardılar. Kardeşini de evlatlık almak istediler. Onu veremedim, senin kokunu onda buldum" dedi. Efkan, annesine 'Benden vazgeçtiğine değdi mi" diye sorarken anne Elvaniye ise, "Değmedi, seni kaybettim. Ama sana kötülük değil iyilik yaptım. İyi bir ailen oldu, karnını doyurdular. Ben kardeşine alamıyordum. Benim yanımda perişan olurdun. Yoksa seni kardeşinden ayırmazdım" diye konuştu.