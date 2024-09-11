Eski Bakan Çavusoglu’ndan Kurulus Osman’a sürpriz ziyaret

ATV'NİN ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezonu için heyecan dorukta. Dizisinin altıncı sezon okuma provası geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilmişti. Her sezonda olduğu gibi bu sezon da büyük iddialarla gelen dizi geniş kesimler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Yapımın senaryosu, sektörde önemli isimlerden oluşan bir ekiple, Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mehmet Arı, Mahmut Bora Erdem, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ tarafından kaleme alınıyor. Öte yandan reyting rekortmeni dizinin setini geçtiğimiz günlerde Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti. Burak Özçivit, Çavuşoğlu'na seti gezdirdi ve oyuncularla sohbet etti.