Fuara robot Sophia damga vurdu

Teknoloji temasıyla düzenlenen 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sürpriz konuğu, Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından tasarlanan insansı robot Sophia, büyük ilgi gördü.

İZMİRLİLER İLGİYLE KARŞILADI

Açılış törenine ve resepsiyona katılan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile sahnede selfie çekilen, makas tutup kurdele kesen, sanatçı Okan Bayülgen, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ile birlikte Tech- Talks'ta yer alan Sophia, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı. Programlarda yüzlerce kişi ile fotoğraf çektiren Sophia, katıldığı etkinliklerde yapay zekadan dünyanın ve insanların geleceğine, İzmir'den Türk konukseverliğine kadar birçok konuda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kimi ziyaretçiler, Sophia ile fotoğraf çektirirken yüzünü okşadı kimisi de sarılarak anı ölümsüzleştirmek istedi.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sophia, en çarpıcı karşılaşmasını dijital deneyim ve sergi alanında yaşadı. Sanat eserlerini inceleyen Sophia'yı merak eden bir sokak kedisi ile insansı robotun karşılaşması ilginç görüntüler oluşturdu. Sophia'yı ülkemize getiren ekip, onun sokaktaki hayvanlarla ilk karşılaşması olduğunu dile getirdi.