Akıncı yeni sezonda heyecan yaratacak

TÜRKİYE'NİN ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı'nın 3. Sezonu, bugün başladı. Atv ve MinikaGO'da yayınlanan dizi, bu sezon, hem Akıncı'nın hem de düşmanlarının sınırlarını zorlayacağı, heyecan dolu bir hikaye sunuyor. Yeni sezon, Akıncı'nın kimliğini öğrenen Nergis ve Fatih arasındaki zorlu bir yüzleşmeyle başlıyor. Bu gerilimin ardından, Akıncı sosyal medyanın gücünü kullanarak kötü planları açığa çıkarıp Zincir'e büyük bir darbe indiriyor, ancak Zincir'in durmaya niyeti yok. Yeni sezonun öne çıkan yeni karakteri Eflak, bu sezonda Akıncı'yı zorlayan yüksek teknolojiye sahip planlarıyla kötülüğün hakimiyetini kurmaya çalışıyor. Bu sezon, Akıncı'nın kılıcı bulma yolundaki arayışına, eski efsanelerle yüzleşmesine ve yeni ekipmanlar edinmesine tanıklık edeceğiz. Nergis, Akıncı'nın kimliğini koruma amacını anlıyor ve onun mücadelesine daha yakından katılıyor.