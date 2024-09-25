Karadut Zuhal’in büyük sırrı ne?

ATV'NİN, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' geçtiğimiz günlerde heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Başarılı kişisel gelişim uzmanı Zuhal Erdem, üç kız kardeşi ve babasıyla birlikte bir düzen içinde yaşarken hayatı bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı. Kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarıyla birlikte özel hayatındaki yalnızlığıyla yüzleşen Zuhal, yardımcısı En yakın arkadaşı ve yardımcısı zorlamasıyla sahte bir isimle üye olduğu tanışma uygulamasından biriyle iletişim kurmaya başladı.

Zuhal, uzun zamandır mesajlaştığı kişinin Aslı'nın iş arkadaşı Bora'nın kuzeni Tayfun olduğunu öğrendi. Bu duruma daha fazla sessiz kalmak istemeyen Zuhal, Tayfun'un karşısına çıktı ve gerçekte kim olduğunu söyledi. Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Aslı'nın planları ise kayınvalidesi Rezzan'ın müdahaleleriyle istediği gibi gitmemeye başladı. Figen kardeşlerini idare etmeye çalışırken evin küçük kızı Begüm'ün son hamlesi herkesi şok etti. Bu sırada evden gelen bir telefonla hastaneye koştu. Zuhal'e destek olmak isteyen Tayfun onunla birlikte hastaneye geldi. İkiliyi uzaktan gören Çetin'in sözleri Zuhal'i derinden sarstı.