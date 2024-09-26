‘Bozkırın Tezenesi’ mezarı başında anıldı

"BOZKIRIN Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 12. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı. Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'anı Kerim okunarak dua edildi, ailesi, protokol üyeleri ve sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı. Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş, burada yaptığı açıklamada, acılarının hep taze olduğunu söyledi.

Onun kendilerine bıraktığı en büyük mirasın öğrettikleri, saygı, sevgi, hoşgörü, Anadolu'nun kültürü olduğunu vurgulayan Ertaş, "Biz buraya senede 2-3 kere gelebiliyoruz, devlet büyüklerimiz de her zaman yanımızda ama halkımız, tüm sene boyunca her zaman buradalar, dualarını eksik etmiyorlar. Atalarımızın bıraktığı güzel duygular, bizim görevimiz de bunu bizden sonraki nesillere aktarmak. Gelen herkese saygılarımı sunuyorum ailemiz adına" dedi.