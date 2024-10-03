Çocuklar arasında covid vakaları artıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Abdullah Sert, okulların başlamasıyla birlikte çocuklar arasında covid yoğunluğunun arttığına dikkat çekerek aileleri ateşi yükselen çocuklarını okula göndermemeleri konusunda uyardı. Sert şu ifadeleri kullandı; "Ailelere ısrarlı, düşmeyen, çocuğun genel durumunu bozan bir ateş yüksekliğinde mutlaka bir çocuk hekimine başvurmalarını öneririz. Bulaşıcılık açısından, kabalık ortamlarda ve okullarda sürekli bir arada olunduğu için çocuklarda bulaşıcılığın arttığını söyleyebiliriz.

AŞI ÖNEMLİ

Bu tür durumlarda bir çocuğun ateşi varsa ateşi geçene kadar ya da bir hekim muayenesi olana kadar okula gönderilmemesi, bulaşıcılığın azaltılması yönünde son derece önem arz etmekte. Son 2-3 haftadır çocuklarda covid yoğunluğunun, pozitiflik oranının arttığını görüyoruz." Öte yandan Sert, ailelere çocuğun dengeli, sağlıklı beslenmesi, normal beslenme piramidinde olması gereken gıdaları alması, mevsiminde uygun beslenmesi önerisinde bulunarak "Ailelere önerim; ulusal aşı takvimimize uymaları" dedi.