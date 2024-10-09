Sevgilisinin kurbanı oldu: Başka iş yaparım

İstanbul'da Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesinin ardından oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz Nisan ayında yer aldığı bir fotoğraf sergisi yeniden gündeme geldi.

SERGİDEN SONRA AYRILDI

Sergi için verdiği kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içindeki pozlar nedeniyle zor günler yaşayan oyuncu açıklamalarda bulundu. O dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisinde yer aldığını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyleyen Kaygılaroğlu "Sergi o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Toplumun yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için özür dilemiştim, fakat bu özür kabul görmedi" dedi. Oyuncu gerekirse oyunculuğu bırakacağını belirterek "Eğer bunların bitmesi, ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa, bunu can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye ya da televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım" diye konuştu.