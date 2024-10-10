Türk tangoları seyirciyle buluştu

Denizbank, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hayata geçirdiği konserlerin ikincisini, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ev sahipliğinde gerçekleşen konserde; şef Oğuzhan Balcı yönetiminde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Cihat Aşkın, tenor Şenol Talınlı, soprano Burcu Hancı, bas bariton Teyfik Rodos, Atahan Dinç, Mina İrican ve dans sanatçıları Büşra Ay ile Oliver Spence sahne aldı. Türk valsleri ve tangolarının çok sesli versiyonları, marşlar, en sevdiği türküler, en sevdiği opera olan Tosca ve Ege türkülerinden oluşan program, seyirci ile buluştu.