Ünlü sanatçı korteje Filistin atkısıyla katıldı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış kortejine Filistin Bayrağı amblemli atkı ile katılan tiyatro ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer (78), İsrail'in saldırılarının yüreğini sızlattığını ifade etti.

'HER GÜN AKLIMDA'

İlk yıllarından beri takip ettiği, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema dünyası için oldukça önemli olduğunu dile getiren Tuncer, geleneksel korteje, bu yıl boynunda Filistin bayrağının yer aldığı bir atkı ile katılmayı özellikle tercih ettiğini ifade etti. Tuncer, şunları kaydetti: "Orada insanlar ölüyor, hayatlar değişiyor. Ne olursa olsun bizim yaşamın her alanında bunu hatırlatmamız lazım. Ben her gün Filistin'i düşünüyorum. Lübnan'ı, Ürdün'ü, İran'ı, Irak'ı düşünüyorum. Ülkemizi düşünüyorum. Bu nedenle festivale gelirken bavuluma koyduğum ilk eşya kefiyeydi. Eğer barış istiyorsak sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için istemeliyiz."