Mahir ve Canfeza için dönüm noktası

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan Bir Gece Masalı bu akşam saat 20:00'da yedinci bölümüyle atv ekranlarına geliyor. MAHİR'DEN AŞK SÖZÜ

Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır. Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir, Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.