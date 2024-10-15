Ünlü yönetmenden Musk’a: Tasarımlarımı geri alabilir miyim?

"Ben, Robot" filminin yönetmeni Alex Proyas, Tesla CEO'su Elon Musk'ı 2004 yapımı filmindeki tasarımlarını çalmakla suçladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Warner Bros Stüdyoları'nda "We, Robot" adıyla otonom bir şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab ve Robovan'ı tanıtan Elon Musk, ayrıca Tesla'nın yeni robotu Optimus da tanıtmıştı. Robot, katılımcılara içecek servisi yaparak ve onlarla etkileşimde bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Ancak 77. Akademi Ödülleri'nde En İyi Görsel Efekt dalında aday gösterilen "Ben, Robot" filminin yönetmeni Alex Proyas, sosyal medyadan Elon Musk'a "Hey Elon, Tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" sözleriyle seslendi.

TASARIM SUÇLAMASI

Yönetmen Proyas, söz konusu tasarımların "Ben, Robot" filmindeki robotlardan çalındığını iddia etti. Proyas, gönderisinde kendi filmindeki otonom polis güçlerinin robotları ile Tesla'nın Optimus robotu, filmdeki taşıma araçları ile Tesla'nın robovanı ve Proyas'ın 2004 yapımı filmindeki futuristik arabalar ile Tesla'nın Cybercab'i yan yana sergiledi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da ünlü yönetmeni destekler paylaşımlarda bulundu.