Ankaralı Turgut’tan ‘evlat’ isyanı

Ankaralı Turgut adıyla tanınan türkücü Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Ünlü türkücü Ankaralı Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarına isyan ederek onlara hakkını helal etmediğini dile getirdi.

1,5 ayda yaklaşık 13 kilo veren Ankaralı Turgut, ekonomik durumundan dolayı 67 bin lira olan akıllı ilacı alamadı. Ünlü şarkıcıya bu ilacı alması için yardım parası toplandı. Ancak bu yardım parası aile içi büyük bir tartışmaya neden oldu.

2017'de KOAH tedavisi gören sanatçı, kanserin metastaz yaparak karaciğerine yayıldığını ve maddi sıkıntılar nedeniyle tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığını dile getirdi.

ÇOCUKLARINI REDDETTİ

Verilen desteğin ardından Ankaralı Turgut yayınladığı videoda, tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söyledi. Türkücü, çocuklarına şu sözlerle isyan etti: "Beni bitirdiniz. 27 senedir benim param ile geçiniyorlar. Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş."