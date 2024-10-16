Bugün günlerden Kuruluş Osman

ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 167. Bölümü, bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerini kurtararak kutsallarına göz diken herkesle savaşacağını ilan etmişti. Heyecanla beklenen yeni bölümde Osman Bey'in bunun için yapacağı ilk hamle merak konusu haline geldi. Öte yandan, Osman Bey'i her taraftan kuşatmak için hamle yapan Lucas, Karadin'de büyük bir tuzak kurar. Bu tuzak sonrası Begüm Hatun oldukça zor durumda kalacaktır.