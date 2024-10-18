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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman ekranların birincisi

Kuruluş Osman ekranların birincisi

HABER MERKEZİ
Kuruluş Osman ekranların birincisi

KURULUŞ Osman, 167. Bölümüyle, tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,83 reyting, yüzde 17,14 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde yüzde 6,02 reyting yüzde 16,48 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.

YENİ BÖLÜMDE NE VAR?

ÖTE yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerini kurtararak küffara büyük bir gözdağı verdi. Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerine göz diken herkesle savaşacağını ilan ederek kurtardığı kutsal emanetleri salavatlar eşliğinde obaya getirirken alplardan biri ise Fetih Suresi'nin 24. Ayetini okudu. Ok ile yaralanan Orhan Bey ve Holofira'nın akıbeti ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

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