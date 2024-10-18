Rus yönetmen yine Fethiye’de

Rusya'nın Russia 1 kanalı için geçtiğimiz yıllarda Fethiye'de iki dizi film çeken Rus yönetmen Egor Barinov, yeni bir dizi film için yine Fethiye'de start verdi. Barinov Fethiye'den kopamadığını üçüncü film çalışmasıyla göstermiş oldu.

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Fethiye Balık Hali'nde dün başlayan ve Atatürk Caddesi çevresindeki işyerlerinde de çekimlerine devam edilen dizi filmin hikayesinin aşk ve dram içerikli olduğu öğrenildi. Genç oyunculardan kurulu ekibin yanı sıra yerel karakterlerle Rus vatandaşlarının da görüntülerde yer alacağı öğrenildi.

Rus Yönetmen, başta Balık Hali olmak üzere Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi gibi Fethiye'nin birçok yerinde çekimlere başladı.

Rus yönetmen İgor Barinov geçtiğimiz yıl Fethiye'de 'Acı Yemek' isimli 4 bölümlük bir dizi ile bir televizyon filmi çekerken, Rusların ünlü oyuncuları Yury Baturin ile Ekaterina Danilova da başrol oynamıştı. Yönetmen İgor Barinov, "Fethiye müthiş bir platoya sahip. Üçüncü filmimi de bu nedenle Fethiye'de çekiyorum. Çekimlerimize yerel halk ve kurumların yetkilileri yardımcı oluyor. Bu diziler, ülkemizden Türkiye'ye ve Fethiye'ye daha fazla turist gelmesinde de faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.