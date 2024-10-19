Egeli mezunlardan 55. yıl sergisi

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 1969 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 55'inci yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan karma sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

KİTAP DAĞITILACAK

ZİRAAT Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. Hakan Çakıcı tarafından açılışı gerçekleştirilen karma sergi, 18 Ekim'e dek Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak. KARMA sergide, 16 sınıf arkadaşının sanat eserleri ve edebi çalışmaları sergileniyor. Resim, fotoğraf, seramik, çini ve gemi maketi gibi eserlerin yanı sıra kitapların da yer aldığı sergi sanatseverler tarafından ilgi görüyor. Etkinlikler, 18 Ekim 2024 tarihinde Bornova Villa Levanten'de düzenlenecek gala yemeği ile son bulacak. Özel yemekte, "Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1969 Mezunları 55 Yıl Öncesi Karikatür Anıları" isimli kitap da katılımcılara sunulacak.