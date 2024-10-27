İlay Erkök, İran’dan takipçilerine seslendi

Sinema filmi çekimleri için Tahran'da bulunan oyuncu İlay Erkök, İsrail haber ajanslarının geçtiği 'Tahran ve Karaj'a bombalar yağdı' haberleri üzerine İran'da Tahran'da bir video çekti. Kendisine hem hayranlarından hem de sevenlerinden gelen mesajlar üzerine Tahran'a tepeden gören bir yere geçerek şehrin genel manzarasını gösteren İlay Erkök, "Sinema filmi çekimleri için günlerdir Tahran'dayım. Dün gecede bize 1 saat uzaklıkta olan Karaj'daydım. O kadar endişeli mesajlar aldım ki bu videoyu çekmek istedim. Burada savaş durumu söz konusu değil, şehir güvende... Halk işine gidiyor, bizim çekimlerimiz devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı olsaydı bize bir anons geçilirdi hiçbir anons uyarı olmadı. Herhalde atılan füzeler başka yerlere gitti çünkü halka, Tahran ve ana merkeze hiçbir şey atılmadı. Burada savaş yok şehir güvende" dedi.