İzmirliler, İzkitap’a akın etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile Fuar İzmir'de 4'üncüsü düzenlenen İZKİTAP - 4. İzmir Kitap Fuarı'na kitapseverler büyük ilgi gösterdi. İZKİ- TAP'ın onur konuğu yazarı ise yurt içi ve yurt dışında pek çok prestijli ödülün sahibi yazar ve senarist Hakan Günday oldu. Fuarın açılış gününde okurları ile buluşan Günday, kitaplarının yanı sıra Şahsiyet, Müslüm, Daha gibi film ve dizi senaryoları hakkında kitapseverlerle sohbet etti. Kitap tutkunları için eşsiz bir deneyim sunacak İZKİTAP, kültürel bir buluşma noktası olacak. Etkinlikler arasında edebiyat ve sinema söyleşileri, şiir dinletileri ve film gösterimleri yer alıyor. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesindeki yazarlar da fuarda okurlarla buluşuyor.