Ünlülerden ortak mesaj: Sonsuza kadar bekçisiyiz

Türkiye'nin her yerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ve neşe içinde geçti. Cumhuriyet coşkusuna ortak olan ünlüler de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla 29 Ekim'in 101. Yılını kutladı.

ESRA EROL

Bize düşen Atatürk'ün bu mirasını, her gün daha ileriye taşımak, "kimsesizlerin kimsesi" olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam etmek. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında canlarını feda eden, bu uğurda kanlarının son damlasına kadar mücadele eden tüm kahramanlarımızın önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Cumhuriyet!

AJDA PEKKAN

"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun! Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur, özellikle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde...29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

TÜRKAN ŞORAY

"ATATÜRK'ÜN bizlere armağan ettiği Cumhuriyet ve devrimlerinin, sonsuza kadar bekçisiyiz. Yaşasın Cumhuriyet"

HÜLYA KOÇYİĞİT

"EGEMENLİK kayıtsız, şartsız milletindir diyen İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyorum. En büyük bayram bugün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101'inci yılı kutlu olsun."