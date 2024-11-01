Kuruluş Osman zirveden inmiyor

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen 168. bölümüyle reyting sıralamasının bir numarasında yer alarak Çarşamba akşamının birincisi oldu. Öte yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,47 reyting, yüzde 17,71 izlenme payı ve AB kategorisinde yüzde 5,03 reyting yüzde 15,12 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu. Dizinin son bölümünde; Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması ve Orhan Bey ile Holofira'nın düğün toyunun hazırlıkları, Komutan Lucas'ı çıldırttı.