Modern dansın öncüsünden acı haber

Türkiye'de ilk akademik modern dans eğitiminin başlamasında ve modern dans topluluklarının kuruluşunda öncelik yapan dans sanatçısı, koreograf, eğitmen, sanat direktörü Geyvan Mcmillen 83 yaşında hayata veda etti.

Hayatını sahne sanatlarına adayan usta sanatçı, son yolculuğuna Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesinden uğurlandı. Salonda yapılan törende öğrencileri Geyvan Mcmillen için konuşmalar yaparak anılarını paylaştı. Öğrencilerinin gözyaşları arasında, Mcmillen için düzenlenen törenin ardından naaşı Taksim Camii'ne getirildi. Londra ve New York'ta Martha Graham ve Cunningham teknikleri üzerine eğitim alan, çalışan McMillen, Türkiye'de modern dansın öncülerindendir. Dersler de veren Mcmillen, Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul Devlet Opera ve Bale'lerinde eğitmen ve koreograf olarak çalışmıştır.