Kadının saklı zarafeti detaylarla ortaya çıktı

Moda dünyasında yenilikçi ve zarif tasarımlarıyla dikkat çeken Mert Aslan, yeni sezon koleksiyonunu tanıttığı "Night Zoom Mert Aslan FW24/25" defilesi ile yine moda tutkunlarını büyüledi. İş insanları Zehra Işık ve Kreatif Direktör Mert Aslan'ın öncülüğünde hazırlanan özel koleksiyon, İstanbul'da sergilendi. 27 çarpıcı tasarımın yer aldığı etkinliğe moda, cemiyet, televizyon ve sanat dünyasından ünlü isimler de izleyici olarak katıldı. Defileyi izleyenler konuklar arasında Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Hatice Aslan, Esra Erol, Pınar Tezcan Özçapkın, Merve Oflaz, Sitare Kalyoncuoğlu ve Feryal Gülman da vardı. Siyahın asaleti ve güçlü kesimlerin ön plana çıktığı tasarımlar, modern detaylarla buluşturularak modaya yenilikçi bir yorum getirdi. Zehra Işık ve Mert Aslan'ın yaratıcı dokunuşlarıyla zamansız, klasik ve feminen detayların dengeli bir şekilde yer aldığı koleksiyon, kadının gücünde saklı zarafet ve cazibenin ihtişamını hissettirdi. Göz alıcı detayların güçlü bir stil ve zaman ötesi bir perspektifle yeniden yorumlandığı koleksiyon, moda severlerden tarafından beğeniyle karşılandı.