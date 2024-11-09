Çocuklar günde 6 saatten fazla ekran karşısında kalıyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yapılan bir çalışmaya göre Türkiye'de 6-13 yaş arası çocuklarda ekran süresinin günde ortalama 6,4 saat olduğunu söyledi. Kontrolsüz ekran kullanımının yaratabileceği sağlık sorunlarına dikkati çeken Birinci, ekran bağımlılığının, ekran karşısında geçirilen süreyi kontrol edememe, ekrandan uzakta kendini boş veya depresif hissetme, ekrana erişilemediğinde saldırganlık sergileme, dışarıdaki sosyal faaliyetlere karşı ilgisizlik, ilişki ve sorumluluklardan kaçınma gibi temel belirtilerinin bulunduğunu aktardı. Ekran bağımlılığının fiziksel ve ruhsal boyutta insan ve toplum sağlığını etkilediğini belirten Birinci, "Günde 4 saatten fazla televizyon ekran süresinin panikatak ve günde 4 saatten fazla bilgisayar kullanımının anksiyete ve sosyal fobi semptomlarına yol açtığı saptanmıştır" bilgisini verdi.