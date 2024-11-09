Müge Anlı’nın dilek ağacı

ATV'nin sevilen sunucularından Müge Anlı, akülü sandalye kampanyası başlattı. Müge Anlı programında ihtiyaç sahiplerine tekerli akülü sandalye bağışı yapılacak. Tekerlekli sandalye bağışlarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturan Müge Anlı Tatlı Sert Programı, Türkiye genelinde yapılan titiz araştırmalar sonrası gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edildiği çalışmaları kapsıyor. Tüm ekip son derece titizlikle ve hassasiyetle çalışarak tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan ve ekonomik olarak sıkıntıda olan vatandaşları tespit ediyor. Böylece, manuel ve akülü tekerlekli sandalye bağışı yapmak isteyenler yardımlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin oluyor. Müge Anlı bağışlarla ilgili yaptığı açıklamada "Gerçekleşmesini umduğunuz dileğiniz gerçek olduğunda bizim programımıza akülü tekerlekli sandalye bağışlayın" ifadelerine yer verdi.