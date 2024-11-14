Azmin zaferi

Ekranların sevilen oyuncularından olan Gülsim Ali'nin Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde başlayan hayat hikayesi, Türkiye'ye gelip oyunculuğa başlamasıyla birlikte bambaşka bir yola girdi. Hayat hikayesine ilişkin önemli açıklamalar yapan güzel oyuncu bu yolculuğu, 'zorlu yolları geride bıraktım' diyerek özetledi.

ÇABALAMAYA DEVAM

İçinde yepyeni duyguları barındırdığının altını çizen Gülsim Ali, "Tırmanması zor yokuşları pek fazla olan yolları geride bıraktım desem abartı olmaz diye düşünüyorum. Yeri geldi aynı yerde durduğum, bazen tökezlediğim, gerilediğim de oldu tabii ancak yine de başarmak istediklerime olan inancımla tırmanmaya, en azından tırmanabilmek için çabalamaya devam ettim. Hepimizin, bir şeyleri başarmak isteyen insanların hayatta geçmesi gereken bir serüven oldu diyebilirim. Meşakkatli olan serüvende dürüst olmaya da çalıştım hep. Kendime olan inancımla ve dürüstlüğümle çıktım ben bu yolculuğa ve bu iki değerle devam etmeye de kararlıyım. Sonuçta yol da daha devam ediyor" dedi.

İDOLÜ ANGELİNA

İnsanlara ilham olmak istediğini söyleyen Ali, "Angelina Jolie, en sevdiğim oyunculardan biri. Ben de insanlara onun gibi umut olmak isterdim. Din, dil, ırk, cinsiyet ve renk fark etmeksizin herkese yaşama yalnızca gözümüzle yahut sahibi olduğumuz maddesel şeylerle değil yüreğimizle bakmamız gerektiğini, yaşamın yüreğimizden baktığımız yerden itibaren iyileşeceğini, çok geçmeden onun kuşatıcı güzelliğini hissedeceğimiz fikriyle ilham olmak isterdim" dedi.