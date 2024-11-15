Kemal ile Latife’nin hikayesi sahneye taşınıyor

Olten Filarmoni Orkestrası 2024-2025 sezonu açılış konserinin ardından heyecanla ikinci konserine hazırlanıyor. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahnelenecek olan, klasik müzik ve balenin sentezi 'Kemal ile Latife Danslı Anlatımı' ilk kez 20 Kasım'da İzmirli sanatseverlerin karşısına çıkacak. Bu konserde Tolga Taviş yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası'na koreografisini Burcu Sürmeli Borovalı'nın yaptığı performans ile İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçıları eşlik edecek, Cemal Necip Gürel'in yazdığı metni Hakan Gerçek seslendirecek. Borovalı proje ile ilgili "Kemal ve Latife'nin hikayesini anlatmak, onların 1922- 1925 yılları arasında geçen evliliklerini sahneye taşımak istedim" dedi.