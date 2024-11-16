‘Kar Çiçekleri’ yıldız kadrosuyla geliyor

atv'de yakın zamanda başlayacak ve henüz kadrosu yeni belli olan Kar Çiçekleri'ne iki önemli isim daha dahil oldu. Nazlı Heptürk'ün yapımcılığında, NGM imzasıyla atv ekranlarına taşınacak olan "Kar Çiçekleri" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye başladı. Usta oyuncu İpek Bilgin'in Hicran karakterini canlandıracağı dizide, başarılı oyuncu Nur Yazar yer alacak. Safir dizisinden hatırlanan Yazar, yeni projesinde Gülcan karakterine hayat verecek.

DRAMATİK HİKAYE

Kadronun diğer dikkat çeken ismi ise Uğur Uzunel. Başarılı oyuncu, Kar Çiçeklerinde Çınar karakterine hayat vererek izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Gül Abus Semerci'nin kaleminden çıkan senaryo ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğiyle çekilecek olan dizi, izleyicilere dramatik bir hikâye sunmayı vaat ediyor.