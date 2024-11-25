Kadınlara ilham oldu

Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 2025 modasına yön veren renkli defilelere ev sahipliği yaptı.

KIZINI YANINDAN AYIRMADI

Fuar boyunca farklı defilelerde podyuma çıkan oyuncu ve manken Wilma Elles, bir yaşındaki kızı Tiara Manolya'yı yanından ayırmadı. Üç çocuk annesi Elles, küçük kızının yanında olmasının doğal bir şey olduğunu belirtti. Farklı defilelerde podyuma çıkan ünlü isim, defile sonrası henüz 1 yaşındaki kızı Tiara Manolya ile birlikte kamera karşısına geçerek yaptığı açıklamada, hemcinslerine seslendi ve anne olmaktan korkmamaları gerektiğini söyledi. 'EN

GÜZEL ŞEY ÇOCUKLAR'

Ünlü model ve oyuncu "Çalışan bir anneyim ve kızımın yanımda olması daha iyi onun için. İster istemez kameralar da oluyor, ben de 'hayır çekmeyin' diyen bir insan değilim. Şu anda doğum sayıları azaldı, hiç korkmayın çocuklar dünyadaki en güzel şey. Çalışabilirsiniz, vücudunuz bozulmuyor, emzirebilirsiniz. Dünyadaki en güzel şey çocuklar" dedi.