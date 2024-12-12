En çok atv izlendi

Ekranların çok izlenen yapımlarına imza atan atv, yine birinciliği kimseye kaptırmadı. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,31 izlenme oranı ve yüzde 25,24 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

AKŞAMA DAMGASINI VURDU

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Gece Masalı ise en çok izlenen dizi oldu. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,10 reyting, yüzde 15,54 izlenme payıyla ile ilk 100 program listesinde ikinci sıraya yerleşti.

15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kolundan yaralanan Canfeza, hastaneden çıkınca iyileşmek için nenesinin evine gider. Ferman'ın sevgilisi Efsane'nin gebelik testi yanlış anlamaya sebep olur. Afet Hanım, sırlarını bilen Canfeza ile yüzleşir ve Ferman'ın Asaf Bey'in oğlu olmadığını itiraf eder. Canfeza da onu gelin olarak kabul etmesi karşılığında hem terastan düşmesini hem de bu sırrı saklayacağını söyler. Selim ise yeni edindiği arkadaşı ile görüşmeye devam eder. Mahir'in peşine takılan Canfeza ise istemeden operasyonun ortasına düşer ve kendini büyük bir tehlikeye atar. Eve geldiklerinde ise onları sürprizler beklemektedir. Ceylan'ın Asaf Bey'in torunu olduğunu öğrenen Selim, Ceylan'ı konağa getirir. Bu durum Mahir'i deli eder. Mahir ve Canfeza ise bu beklenmedik durum karşısında ne yapacaklarını bilemezler