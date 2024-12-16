Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

BİR süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Ankaralı Turgut (Turgut Karataş), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki şarkıcının vefat haberini menajeri Murat Boran, "Maalesef sabaha karşı kaybettik. Çok üzgünüz" sözleriyle duyurdu. Karataş, bir süre önce mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmiş ve durumu ağırlaşıca geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Şarkıcının cenazesinin bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

"KALBİMİZDE YAŞAYACAK"

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı taziye paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Neşeli şarkıları, güler yüzü ve samimiyetiyle başta Ankaralılar olmak üzere sevgisini kazandığı tüm kardeşlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Turgut abimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine, dostlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."