Canfeza’yı yine Mahir kurtaracak!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan Bir Gece Masalı yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da ekranlara geliyor.

"SEN BENİM ŞEHRAZAD'IMSIN"

Bu akşam yayınlanacak yeni böümde, Canfeza Mahir'in kendisini soktuğu yalan için Mahir'e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer. Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir. Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza'nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da tüm Yılmaz'lara gösterir. İş uğruna başını derde sokan Canfeza'yı yine Mahir kurtaracaktır. Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza'dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür. Ancak Canfeza'nın şüpheleri üzerinden Mahir'le gerilen ilişkisi Canfeza'nın Mahir'in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.