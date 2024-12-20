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Ferdi Tayfur’dan mesaj var: Çok iyiyim

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi:

Ferdi Tayfur’dan mesaj var: Çok iyiyim
ANtalya'da tedavide olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, "Ben çok iyiyim" diyerek sağlığına kavuşmasını bekleyen hayranlarına sevindirici haberi verdi. Muğla'dan ambulans uçakla Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Tayfur'un tedavisi Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz gözetiminde sürüyor Prof. Dr. Yavuz'un "Nasılsınız?" sorusunu yanıtlayan Tayfur, "Çok çektim ama Allah'ın izniyle, sizin çabalarınız sayenizde iyiyim" dedi. Prof. Dr. Yavuz ise, "Şu an hiçbir problem kalmadı. Antibiyotiklerini alıyor" diye konuştu.
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