Usta sanatçıdan iyi haber geldi

TÜRK müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. sevenlerine mesaj gönderdi. Sevenlerini korkutan Tayfur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapan hem yeğeni hem de menajeri olan Şirin Gözalıcı "Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.