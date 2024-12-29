‘En büyük sıkıntımız bilet bulunamaması’

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyetlerine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağtürk, yoğun bir çalışma ve çok iyi bir programlama ile 2024 yılını geride bıraktıklarını belirterek, "Seyircilerimiz tarafından müthiş bir teveccühle karşı karşıya kaldık. Hem yerleşik temsillerimizde yüzde 100'e yakın bir artış oldu.

Festivallerimizde yüzde 300'e yakın artışlar kaydetmiş olduk" dedi. Sağtürk, yaşanılan bilet sorununa dikkati çekerek, "Opera bale kuyruğu oluşmuş durumda. En büyük sıkıntımızın bilet bulunamıyor olması. Kolay değil çünkü çok faal çalışıyoruz ve sahnelerimiz son derece yoğun ve dolu" ifadelerine yer verdi. Bilet fiyatları 75 TL'den başlıyor ve bu yüzden de ilgi artıyor.