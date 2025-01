Ünlüler 2025 için kutlama mesajları paylaştı: Mutlulukların paylaşıldığı bir yıl olsun

Ünlü isimler, 2025'te herkese sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Müge Anlı, Esra Erol, Gülben Ergen, Ferhat Göçer, Ebru Gündeş, Hale Soygazi, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu ve Itır Esen sosyal medyadan yeni yılı kutladı. Huzurlu ve bereketli bir yıl istediklerini dile getiren ünlüler, dünya için de barış temennisinde bulundu.

Müge Anlı, "Sağlık, mutluluk huzur ve bereket dolu bir yıl diliyorum. Sizler de yeni y��la şahane girin. İnşallah bütün kötü enerjileri geride bıraktığımız bir yıla yeniden adım atalım" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL

Sevilen sunucu Esra Erol da sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda 'Yeni yılda daha çok gülelim inşallah' ifadelerini kullandı.

FERHAT GÖÇER

Ferhat Göçer, sosyal medyadan paylaştığı video ile yeni yılı kutladı.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş, yeni yıl kutlamaları kapsamında iki gün üst üste sevenleriyle buluştu. 30 Aralık gecesi Antalya'da konser veren Gündeş, 31 Aralık'ta Kıbrıs sahnesindeydi. Gündeş, "Her şeyin başı sağlık. O yüzden yeni yıl önce sağlık sonra barış getirsin. Ben 2025'ten umutluyum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi.

KENAN DOĞULU

Sevilen şarkıcı Kenan Doğulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizle bir arada, her anı neşeyle doldurduğumuz, birbirimize sımsıkı sarıldığımız, huzur ve mutluluk içinde hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü, işimizi aşkla yaptığımız, başarılarımızı hep birlikte kutladığımız bir yıl olsun. Dans edelim, gülümseyelim, aşkı ve huzuru her an hissedelim. Yeni yıl, umutlarımıza ve sevdiklerimize kavuştuğumuz, kalpten mutluluğumuzu paylaştığımız bir yıl olsun! Mutlu yıllar!" ifadelerini kullandı.

HALE SOYGAZİ

Hale Soygazi, "Çooook güzel bir yıl diliyorum. Mutluluk diliyorum. Güzel günlere..." mesajı ile yeni yılı kutladı.

ITIR ESEN

Usta oyuncu Itır Esen ise merhum Zeki Müren'nin bir videosunu paylaşarak sevenlerinin yeni yılını kutladı.

CEM YILMAZ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Hepimize sağlıklı, huzurlu bereketli bir yeni yıl dilerim...Sevdiklerinizle mutlu olun. Hoş geldin 2025, Hoşgeldin sahnede 30. senem..." ifadelerini kullanarak yeni yılı kutladı.

GÜLBEN ERGEN

Gülben Ergen sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Ergen, "Nasıl geçtiğini anlamadığım 2024'ü uğurlarken, eski videolara baktığımda hep çalışan, üreten bir ben görüyorum. Beni yüreğine basan, seven, alkışlayan ve bendeki beni, Gülben'i tanıyan herkese teşekkür ederim" dedi.