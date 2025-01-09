Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Ünlü yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri (75), hayata veda etti. Dün sabah rahatsızlanarak İstanbul'da hastaneye kaldırılan İleri, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı alan, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görülen İleri'nin vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Paylaşımda, "Edebiyatımıza eşsiz katkılar sunan Selim İleri'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.