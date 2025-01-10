Hollywood yıldızlarına yangın şoku!

Los Angeles'ta çıkan yangınlar, aralarında Billy Crystal ve Paris Hilton'un da bulunduğu çok sayıda ünlünün evlerine zarar verirken, Star Wars aktörü Mark Hamill, Indiana Jones'un unutulmaz oyuncusu Harrison Ford gibi ünlüler de evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

Bölge birçok Hollywood yıldızına ev sahipliği yapıyor. Star Wars filmlerinin başrol oyuncusu Mark Hamill Pasifik Palisades mahallesindeki evinden tahliye edildi.

Paris Hilton ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bir haber klibi yayınladı ve Malibu'daki yıkılan evinin görüntülerini içerdiğini söyledi.

Evlerini terk eden ünlüler arasında Tom Hanks, Steven Spielberg, Hilary Swank, Sally Field, Tyra Banks, Martin Short, James Woods, Adam Sandler ve Jennifer Love Hewitt'in yangın çıkan yerlere yakın evleri bulunuyor.