Yeni bölüm tanıtımı 2,5 milyon izlendi

Atv ekranındaki altıncı sezonunda reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'ın, bugün yayınlanacak yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. Dizinin 177. bölüm tanıtımı ise You Tube'da 2,5 milyon izlenme alarak Kuruluş Osman seyircileri arasında büyük heyecan yarattı.

OSMAN BEY'İN ZOR KARARI

Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey zor bir karar verir.