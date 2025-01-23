Ünlüler yasta: Hepimizin başı sağ olsun

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Yangının ardından sunucu Müge Anlı, derin bir üzüntüyle komşusunu ve komşusunun iki çocuğunu kaybettiğini açıkladı. Anlı "Maalesef komşum da iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Mekânları cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok zor bir durum... Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yangın, gerçekten çok büyük bir felaket" dedi. Zuhal Topal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının en yakın arkadaşı ve ailesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Topal paylaşımında "Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum. Cennette huzur içinde uyuyun. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.